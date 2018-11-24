Бесплатно и качественно: где учат автомоделированию в Киеве

Кружок автомоделирования. Учитель терпеливо чертит и собирает с воспитанниками радиоуправляемые автомобили. Ученики Виктора Качура побеждают в чемпионатах страны.

После 11-го класса – мальчишки уже готовые инженеры, только без диплома. Педагог уверяет, его подопечные без проблем поступают в вузы.

Те мальчишки, которые мечтают о небе, собирают дроны – и участвуют в гонках.

А в кружке экспериментальной биологии готовят старшеклассников к международным олимпиадам.

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Биоинформатика – один из самых популярных в мире курсов в университетах. Победительница всеукраинской олимпиады Иванка говорит, чтобы добиться успеха – нужны практические занятия в лаборатории и конечно расходные материалы. Во дворце детей и юношества, обучение – бесплатное.

Здесь используют лучший мировой опыт, когда педагог – это партнер и единомышленник учеников.

Преподаватели говорят – подростков мотивировать не надо, они приходят с горящими глазами – а для качественного обучения не нужны богатство родителей, образование здесь бесплатное.

К слову, учат с первого класса. Как грузины занимаются английским языком.

Опубликовано Ноябрь, 24 в 14:52



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