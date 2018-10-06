Игры и расчет на личность – как работает современная украинская школа

Украина чтит учителей – традиционно в первое воскресенье октября, то есть завтра, у них профессиональный праздник. Но сейчас профессия учителя бешеными темпами меняется.

Педагог в 90-х и сейчас – это совершенно разные люди. Ведь сейчас в разгаре образовательная реформа – и теперь школьников воспитывают не как маленькую частичку большого механизма государства, а как значимую личность.

В первых классах на стенах диаграммы, рисунки и осенние аппликации. Обучение – в игровой форме.

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Современные второклассники, раскованные и коммуникабельны, результат – радуется учительница.

Противники нововведений критикуют, мол, детям дают много свободы. Некоторые учителя убеждены, если на их уроке интересно, то никаких проблем с дисциплиной не возникает. Это удается, если школа оснащена соответствующей техникой – чтобы лучше провести урок. К сожалению, интерактивных досок и даже банальных компьютеров у многих учителей нет.

Напомним, в Кременце на Тернопольщине рушится одна из крупнейших в области музыкальных школ. Там учится 4 сотни детей.

Опубликовано Октябрь, 06 в 19:50



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