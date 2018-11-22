Учат с первого класса. Как грузины занимаются английским языком

В Грузии – особый подход к английскому языку. Дети ее здесь учат с первого класса. Поэтому в Тбилиси трудно найти человека, моложе 30 лет, который не говорит по-английски.

Учиться на английском в Грузию по программе Евросоюза приезжают и украинские дети. По условиям гранта образование и проживание для них здесь бесплатное. Главное – пройти все условия конкурса.

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Поэтому английский язык в Грузии знает преимущественно молодежь после 30 лет и те, чья работа связана с иностранным языком.

В этом году Грузия впервые за восемь лет вошла в рейтинг изучения английского от швейцарской компании EF Education First. И сразу попала на 45 место. Кстати, в Украине ситуация несколько лучше. Мы 43. Это не плохой, но средний уровень. Поэтому английский нам с грузинами надо немного подтянуть.

К слову, именные стипендии и фортепиано: лучшие студенты получили награды от фонда Украины.

Опубликовано Ноябрь, 22 в 11:08



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