Бесплатный ремонт квартир для малообеспеченных и сирот — как подать заявку

Новый благотворительный проект в Украине обещает обновление жилья для малообеспеченных семей и детей-сирот. Идея принадлежит украинскому дизайнеру интерьеров Виктории Файнблат.

Первыми участниками программы стала бабушка с двумя внуками, которых бросила мать.

В их квартире заменили все — сантехнику, электрику, окна, мебель и бытовую технику. Дом не узнать, дети счастливы — ведь о таких условиях жизни и не мечтали.

Так, сейчас Максим учится дистанционно в собственной обновленной комнате, а его сестра Лиза — рисует или же занимается гимнастикой.

Однако еще три месяца назад все выглядело иначе. Квартира, где живут дети с бабушкой, пережила настоящие изменения.

Ремонта здесь не было более 40 лет. Обновить семьи жилье предложила украинский дизайнер Виктория.

Женщина основала благотворительный фонд, цель которого — качественные условия проживания детей из малообеспеченных семей или погибших участников АТО.

Она имеет собственную дизайнерскую студию, поэтому решила договариваться непосредственно с компаниями о помощи детям.

В квартире Валентины с внуками заменили все — коммуникации, пол и обои, а также закупили современную мебель и бытовую технику.

Работали в помещении два месяца, на этот период бабушке с внуками арендовали квартиру.

С тех пор, как жилье обновили, прошло всего несколько месяцев, однако настроение в этих стенах изменилось коренным образом.

Валентина также изменила свою жизнь. Она нашла новую работу, которая позволяет чаще быть с детьми.

Также в рамках проекта провели медицинское обследование и укрепили здоровье всей семье.

В планах Виктории осчастливить не одну семью, особенно, если проект поддержат единомышленники.

Чтобы отправиться на участие в благотворительном проекте, нужно заполнить форму на сайте Право на комфорт. На платформе есть много вопросов и требований.

— Там нужно не просто заполнить форму, а рассказать историю своей жизни, как вы оказались в такой ситуации и почему. Также нужно добавить документы о квартире, — говорит Виктория.

И все этапы стоят того, чтобы в помещении обновили каждый квадратный метр. А дети получили заряд оптимизма.

Помощь детям с пороками сердца

600 детей с пороками сердца в Украине остались без поддержки государства. Их можно спасти благодаря сердечным имплантам, стоимость одного — 90 тыс. грн.

Ранее средства на это выделяла государственная программа, однако в этом году ее закрыли. Как помочь детям с пороками сердца, смотрите на Фактах ICTV.

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