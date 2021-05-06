Безкоштовний ремонт квартир для малозабезпечених та сиріт – як подати заявку
Новий благодійний проект в Україні обіцяє оновлення житла для малозабезпечених сімей та дітей-сиріт. Ідея належить українській дизайнерці інтер’єрів Вікторії Файнблат.
Першими учасниками програми стала бабуся з двома онуками, яких покинула матір.
У їхній квартирі замінили все – сантехніку, електрику, вікна, меблі та побутову техніку. Оселю не впізнати, діти щасливі – бо про такі умови життя і не мріяли.
Так, зараз Максим вчиться дистанційно у власній оновленій кімнаті, а його сестра Ліза – малює чи займається гімнастикою.
Проте ще три місяці тому все виглядало інакше. Квартира, де живуть діти з бабусею, пережила справжні зміни.
Ремонту тут не було понад 40 років. Оновити сім’ї житло запропонувала українська дизайнерка Вікторія.
Жінка заснувала Благодійний фонд, мета якого – якісні умови проживання дітей із малозабезпечених сімей або загиблих учасників АТО.
Вона має власну дизайнерську студію, тож вирішила домовлятися безпосередньо з компаніями про допомогу дітям.
У квартирі Валентини з онуками замінили все – комунікації, підлогу та шпалери, а також закупили сучасні меблі побутову техніку.
Працювали у приміщенні два місяці, на цей період бабусі з онуками орендували квартиру.
Відтоді, як житло оновили, минуло всього кілька місяців, однак настрій у цих стінах змінився докорінно.
Валентина також змінила своє життя. Вона знайшла нову роботу, яка дає змогу частіше бути з дітьми.
Також у рамках проекту провели медичне обстеження та зміцнили здоров’я всій родині.
У планах Вікторії ощасливити не одну сім’ю, особливо, якщо проект підтримають однодумці.
Щоб податися на участь у благодійному проекті, треба заповнити форму на сайті Право на комфорт. На платформі є чимало запитань та вимог.
– Там потрібно не просто заповнити форму, а розказати історію свого життя, як ви опинилися у такій ситуації і чому. Також потрібно додати документи про квартиру, – каже Вікторія.
Та усі етапи варті того, аби в приміщенні оновили кожен квадратний метр. А діти отримали заряд оптимізму.
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