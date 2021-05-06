Безкоштовний ремонт квартир для малозабезпечених та сиріт – як подати заявку

Новий благодійний проект в Україні обіцяє оновлення житла для малозабезпечених сімей та дітей-сиріт. Ідея належить українській дизайнерці інтер’єрів Вікторії Файнблат.

Першими учасниками програми стала бабуся з двома онуками, яких покинула матір.

У їхній квартирі замінили все – сантехніку, електрику, вікна, меблі та побутову техніку. Оселю не впізнати, діти щасливі – бо про такі умови життя і не мріяли.

Так, зараз Максим вчиться дистанційно у власній оновленій кімнаті, а його сестра Ліза – малює чи займається гімнастикою.

Проте ще три місяці тому все виглядало інакше. Квартира, де живуть діти з бабусею, пережила справжні зміни.

Ремонту тут не було понад 40 років. Оновити сім’ї житло запропонувала українська дизайнерка Вікторія.

Жінка заснувала Благодійний фонд, мета якого – якісні умови проживання дітей із малозабезпечених сімей або загиблих учасників АТО.

Вона має власну дизайнерську студію, тож вирішила домовлятися безпосередньо з компаніями про допомогу дітям.

У квартирі Валентини з онуками замінили все – комунікації, підлогу та шпалери, а також закупили сучасні меблі побутову техніку.

Працювали у приміщенні два місяці, на цей період бабусі з онуками орендували квартиру.

Відтоді, як житло оновили, минуло всього кілька місяців, однак настрій у цих стінах змінився докорінно.

Валентина також змінила своє життя. Вона знайшла нову роботу, яка дає змогу частіше бути з дітьми.

Також у рамках проекту провели медичне обстеження та зміцнили здоров’я всій родині.

У планах Вікторії ощасливити не одну сім’ю, особливо, якщо проект підтримають однодумці.

Щоб податися на участь у благодійному проекті, треба заповнити форму на сайті Право на комфорт. На платформі є чимало запитань та вимог.

– Там потрібно не просто заповнити форму, а розказати історію свого життя, як ви опинилися у такій ситуації і чому. Також потрібно додати документи про квартиру, – каже Вікторія.

Та усі етапи варті того, аби в приміщенні оновили кожен квадратний метр. А діти отримали заряд оптимізму.

Допомога дітям з вадами серця

600 дітей з вадами серця в Україні залишилися без підтримки держави. Їх можна врятувати завдяки серцевим імплантам, вартість одного – 90 тис. грн.

Раніше кошти на це виділяла державна програма, однак цього року її припинили. Як допомогти дітям з вадами серця, дивіться на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.