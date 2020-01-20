Безграничная власть и укрепление силовиков: что означают рокировки Путина

Когда президентом уже стать не получится, надо переформатировать систему власти. Именно такие мотивы в экстра-быстрых действиях Путина видят эксперты. Только на прошлой неделе президент России выдвинул идею переформатировать управления страной, нижняя палата парламента собирается на экстренное заседание, а 23 января на плановое обсуждение.

И решение, скорее всего тоже примут молниеносно. Специалисты считают, что Путин создает государственный совет, который будет фактически контролировать парламент и страну в целом, чтобы самому ее возглавить. И фактически оставить управление государством в своих руках. Чтобы же иметь лояльных союзников – Путин подтягивает на руководящие посты новых людей.

До сих пор в России был привычный для демократических стран лад – три независимые ветви власти. Президент назначал премьера, теперь это право переходит к парламенту, который также будет контролировать силовиков и судей. А уже над законодателями будет стоять государственный Совет, который и возглавит Путин. Он сможет влиять на слабого президента и премьера, и единолично управлять страной.

Факты ICTV ранее писали о том, что Медведев останется человеком Путина – эксперты об отставке правительства РФ.

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