Безмежна влада і зміцнення силовиків: що означають рокіровки Путіна

Коли президентом вже стати не вийде, треба переформатувати систему влади. Саме такі мотиви в екстра-швидких діях Путіна вбачають експерти. Лише минулого тижня президент Росії висунув ідею переформатувати управління країною, нижня палата парламенту збирається на екстрене засідання, а 23 січня на планове обговорення.

І рішення, скоріш за все теж ухвалять блискавично. Фахівці вважають, що Путін створює державну раду, яка буде фактично контролювати парламент і країну загалом, щоб самому її очолити. І фактично залишити управління державою у своїх руках. Аби ж мати лояльних спільників – Путін підтягує на керівні посади нових людей.

Досі в Росії був звичний для демократичних країн устрій – три незалежні гілки влади. Президент призначав прем’єра, тепер це право переходить до парламенту, який також контролюватиме силовиків і суддів. А вже над законодавцями стоятиме державна Рада, яку і очолить Путін. Він зможе впливати на слабкого президента та прем’єра, й одноосібно керувати країною.

Факти ICTV раніше писали про те, що Медведєв залишиться людиною Путіна – експерти про відставку уряду РФ.

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