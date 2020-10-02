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Безпека та глобальні виклики: форум YES вперше пройшов в онлайн-форматі

Ялтинська європейська стратегія повертається – цьогорічний форум у Києві скасували через пандемію коронавірусу, але дискусію присвячену перспективам реформ, безпеки та євроатлантичної інтеграції України провели в онлайн-форматі за участі Стівена Бігуна, заступника Державного секретаря США, та Енн Епплбаум, штатної дописувачки The Atlantic, історика та лауреатки Пулітцерівської премії.

Ялтинська європейська стратегія за підтримки фонду Віктора Пінчука з 2004 року є основною неурядовою платформою, яка розвиває зв’язки між світом та Україною. Щорічні зустрічі YES збирають разом світових лідерів від політики, бізнесу та лідерів думок для обговорення майбутнього України та актуальних глобальних викликів.

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Насамперед звучать думки про безпеку. Обговорили й інфікування коронавірусом Дональда Трампа. І те, як його хвороба відіб’ється на передвиборчій кампанії в США.

Америка закликає Київ боротися з корупцією, співпрацювати з МВФ, щоб будувати сильну економіку. Обговорили і кризу, яка виникла у відносинах Заходу та Росії.

Це була перша онлайн-дискусія YES у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. Протягом вихідних, світ в онлайн-форматі неодноразово обговорить Україну, її безпеку, євроатлантичну інтеграцію та глобальні виклики.

Також нещодавно в інноваційному парку UNIT.City відбувся Форум МСП Перезавантаження 2020, організатором якого є Київський міжнародний економічний форум.

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