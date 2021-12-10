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Непрерывно бил в колокола: как в 2013 году Михайловский собор приютил майдановцев

Петро Дем'янчук Марина Барба

Восемь лет назад с 10 на 11 декабря подразделения внутренних войск и Беркута штурмовали Майдан. Это стало первой мощной атакой на участников Революции достоинства. Фотографии тех событий были на первых страницах мировых изданий.

Именно тогда Михайловский Златоверхий собор непрерывно бил в колокола – впервые со времен нашествия татар в декабре 1240 года. Тысячи киевлян выходили из домов и шли на Майдан, чтобы поддержать протестующих.

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Впоследствии Михайловский Златоверхий стал убежищем для участников протеста – там люди ночевали, молились и спасали раненых.

— Михайловский Златоверхий имеет многовековую историю и на разных этапах развития независимой и самостоятельной Украины играл ключевую роль. А сейчас это главный храм ПЦУ, где находится резиденция предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Эпифания, — говорится в сюжете Фактов ICTV.

Михайловский собор стал одним из символов Революции достоинства.

– В новейшее время становления – как украинской церкви, так и украинского государства – он сыграл очень важную роль. И во время Оранжевой революции, и во время Революции достоинства эта монашеское сообщество открыло свои двери для нуждающихся тогда в защите. Для тех студентов, которые отстаивали правду, — сказал митрополит Эпифаний, глава Православной церкви Украины.

Двери собора ежедневно открыты для верующих.

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Если в первые месяцы Евромайдана в стенах святыни преимущественно молились за митингующих, то в разгар революции – их жизни здесь спасали.

Во время Революции достоинства в Свято-Михайловском церковники собирали лекарства, продукты и теплые вещи для протестующих, здесь обустроили и операционную. У входа на территорию монастыря дежурило несколько десятков автомобилей волонтеров, которые оказывали помощь в случае необходимости.

– Люди в эти стены несли веру в Украину и украинцев. В памяти до сих пор хранит несколько щемящих воспоминаний, — сказал Игумен Ефрем, который был свидетелем событий той зимы.

Что касается названия собора и монастыря, то Архистратиг Михаил считается покровителем Киева. История монастыря начинается с XII века. По упоминаниям, храм заложил – внук Ярослава Мудрого князь Святополк Изяславич.

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Златоверхим собор назвали потому, что в то время это была единственная церковь в Киеве с позолоченным куполом. И сверкала она до 30-х годов XX века, пока советские власти не взялись за массовое уничтожение церквей. Коммунисты снесли часть построек монастыря, здесь должны были построить правительственный квартал.

Здание МИДа рядом — первое среди запланированных, но перестройке помешала Вторая мировая война.

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