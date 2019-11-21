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День Достоинства и Свободы: как начинались Оранжевая революция и Евромайдан

21 ноября – знаковый день в украинской истории. 15 лет назад началась Оранжевая революция. На ее событиях выросли целые поколения, которые через 9 лет, тоже этого дня, вышли на Майдан, отстоять европейское будущее своей страны.

Именно участники Оранжевой революции первыми начали сходиться на Майдан в 2013 году.

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Уже позже, именно они оказались под палками и пулями Беркута, они – среди героев Небесной сотни и первые добровольцы на российско-украинской войне на Донбассе.

С тех пор, прошло 6 лет. Расследование преступлений Майдана сейчас зависло в воздухе.

Дела передали из Генпрокуратуры в ГБР, но расследовать их фактически некому. Новый состав так и не смог проголосовать за перевод следователей ГПУ к ГБР, чтобы расследование не останавливалось.

Накануне генпрокурор пообещал, что расследование преступлений Майдана не остановится, а семьи погибших героев привлекут к процессу передачи документов из ГПУ в ГБР.

Но не менее 27 членов семей героев Небесной сотни уже так и не дождались вынесения судом справедливого приговора для убийц майдановцев.

Напомним, Генпрокуратура до сих пор расследует дела Евромайдана, которые насчитывают около 4 700 эпизодов с преступлениями во время Революции Достоинства.

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