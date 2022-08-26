Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle

Бесстрашные животные во время войны: невероятная история зоопарка 12 месяцев

Оксана Михайлова Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта Дарина Реготун Видеоредактор

Зоопарк 12 месяцев, переживший оккупацию в Дымере под Киевом, ждет посетителей. Животные не только приходят в себя после обстрелов, но и приводят пополнение. Малыши амурского тигра и рожденный во время оккупации зебренок – настоящие дети войны.

Посетители зоопарка могут увидеть и вывеску Танкам не парковаться. В ходе оккупации россияне загнали на территорию парка бронетехнику. Тогда работники зоопарка и 350 животных очутились в заложниках. В холоде, без света, газа и еды они смогли продержаться больше месяца.

— Вспоминая, мы понимаем, что еще неделю и начались массовые смерти. Были случаи, когда вроде бы все закончилось, вывезли, а потом у кого-то произошел инфаркт, у кого-то — инсульт, — рассказывает основатель зоопарка Михаил Пинчук.

Из-за сильного стресса несколько животных таки погибли. Они не смогли выдержать звуки снарядов, летающих над парком.

Однако даже в оккупации зоопарк принимал первое пополнение. 16 марта под грохот пушек на свет появился зебренок.

— В километре от нас линия фронта, все грохотало, вертолеты летали. Это чудо, что мы сохранили практически всех животных. Раньше заходил к ним осторожно, чтобы никакие вилы не упали, а теперь может ударить чем угодно. Они так развернуться, посмотрят: — А это ты? И все, – поделился заведующий отделом копытных животных Сергей.

Также в зоопарке есть другие дети войны. Речь идет о трех амурских тигренках. Их мама Шуша забеременела накануне вторжения.

– Мама со всем справилась самостоятельно. Она хорошо заботится, мы ею довольны, – говорит заместитель руководителя отдела хищных млекопитающих Дарья Бурик.

Орангутанги Магда и Йося также пережили немало стресса. Это единственные животные, которых удалось вывезти из оккупации.

По словам Михаила Пинчука, орангутангов напичкали снотворным. Они засунули в ящиках и на плоту переправляли их через реку.

Сначала директор отогревал их дома, а затем отправил в зоопарк во Львов. Сегодня в парке 12 месяцев спокойно и уютно, но совсем безлюдно. Животные ждут людей несмотря ни на что. Для них общение с людьми – это также психотерапия.

Читайте
Решили не обижать волосатую свинью: в зоопарке Баварии кабану Путину дадут другое имя

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кадырову объявлено подозрение за военные преступления под Киевом – СБУ
Кадырову объявлено подозрение за военные преступления под Киевом – СБУ
Взрывы в Киевской области: в ОВА объяснили, что происходит
Взрывы в Киевской области: в ОВА объяснили, что происходит
12 выстрелов в спину: военного РФ подозревают в убийстве мирных жителей в Мрие на Киевщине
12 выстрелов в спину: военного РФ подозревают в убийстве мирных жителей в Мрие на Киевщине
Зафиксировано два прилета: РФ атаковала ракетами Киевскую область
Зафиксировано два прилета: РФ атаковала ракетами Киевскую область
В ОВА объяснили, почему жители Белой Церкви слышали звуки взрывов
В ОВА объяснили, почему жители Белой Церкви слышали звуки взрывов
В двух общинах Киевщины запретили продажу спиртного
В двух общинах Киевщины запретили продажу спиртного
Выносили все из домов в Буче: 8 оккупантов-мародеров получили подозрение
Выносили все из домов в Буче: 8 оккупантов-мародеров получили подозрение
Из семьи чудом выжила только 5-летняя девочка: под Киевом обнаружили еще одну жертву оккупантов
Из семьи чудом выжила только 5-летняя девочка: под Киевом обнаружили еще одну жертву оккупантов
Знайшли помилку в тексті?
Помилка