Бесстрашные животные во время войны: невероятная история зоопарка 12 месяцев

Зоопарк 12 месяцев, переживший оккупацию в Дымере под Киевом, ждет посетителей. Животные не только приходят в себя после обстрелов, но и приводят пополнение. Малыши амурского тигра и рожденный во время оккупации зебренок – настоящие дети войны.

Посетители зоопарка могут увидеть и вывеску Танкам не парковаться. В ходе оккупации россияне загнали на территорию парка бронетехнику. Тогда работники зоопарка и 350 животных очутились в заложниках. В холоде, без света, газа и еды они смогли продержаться больше месяца.

— Вспоминая, мы понимаем, что еще неделю и начались массовые смерти. Были случаи, когда вроде бы все закончилось, вывезли, а потом у кого-то произошел инфаркт, у кого-то — инсульт, — рассказывает основатель зоопарка Михаил Пинчук.

Из-за сильного стресса несколько животных таки погибли. Они не смогли выдержать звуки снарядов, летающих над парком.

Однако даже в оккупации зоопарк принимал первое пополнение. 16 марта под грохот пушек на свет появился зебренок.

— В километре от нас линия фронта, все грохотало, вертолеты летали. Это чудо, что мы сохранили практически всех животных. Раньше заходил к ним осторожно, чтобы никакие вилы не упали, а теперь может ударить чем угодно. Они так развернуться, посмотрят: — А это ты? И все, – поделился заведующий отделом копытных животных Сергей.

Также в зоопарке есть другие дети войны. Речь идет о трех амурских тигренках. Их мама Шуша забеременела накануне вторжения.

– Мама со всем справилась самостоятельно. Она хорошо заботится, мы ею довольны, – говорит заместитель руководителя отдела хищных млекопитающих Дарья Бурик.

Орангутанги Магда и Йося также пережили немало стресса. Это единственные животные, которых удалось вывезти из оккупации.

По словам Михаила Пинчука, орангутангов напичкали снотворным. Они засунули в ящиках и на плоту переправляли их через реку.

Сначала директор отогревал их дома, а затем отправил в зоопарк во Львов. Сегодня в парке 12 месяцев спокойно и уютно, но совсем безлюдно. Животные ждут людей несмотря ни на что. Для них общение с людьми – это также психотерапия.

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