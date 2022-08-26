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Безстрашні тварини під час війни: неймовірна історія зоопарку 12 місяців

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Дарина Реготун Видеоредактор

Зоопарк 12 місяців, який пережив окупацію в Димері під Києвом, чекає на відвідувачів. Тварини не лише оговтуються після обстрілів, а й приводять поповнення. Малюки амурського тигра та народжене під час окупації зебреня – справжні діти війни.

Відвідувачі зоопарку можуть побачити й вивіску Танкам не паркуватися. Під час окупації росіяни загнали на територію парку бронетехніку. Тоді працівники зоопарку та 350 тварин опинилися у заручниках. У холоді, без світла, газу та їжі вони змогли протриматися понад місяць.

– Згадуючи, ми розуміємо, що ще б тиждень і почалися масові смерті. Були випадки, коли наче все закінчилося, вивезли, а потім у когось стався інфаркт, у когось – інсульт, – розповідає засновник зоопарку Михайло Пінчук.

Через сильний стрес кілька тварин таки загинули. Вони не змогли витримати звуки снарядів, які літали над парком.

Проте, навіть в окупації, зоопарк приймав перше поповнення. 16 березня під гуркіт гармат на світ з’явилося зебреня.

– За кілометр від нас лінія фронту, все гуркотіло, вертольоти літали. Це диво, що ми зберегли фактично всіх тварин. Раніше заходив до них обережно, щоб ніякі вила не впали, а зараз може гупнути чим завгодно. Вони так розвернуться, подивляться: А це ти? І все, – поділився завідувач відділу копитних тварин Сергій.

Також у зоопарку є й інші діти війни. Йдеться про трьох амурських тигринят. Їх мама Шуша завагітніла напередодні вторгнення.

– Мама з усім впоралася самостійно. Вона добре піклується, ми нею задоволені, – каже заступник керівника відділу хижих ссавців Дар’я Бурик.

Орангутанги Магда та Йося також пережили чимало стресу. Це єдині тварини, яких вдалося вивезти з окупації.

За словами Михайла Пінчука, орангутангів нашпигували снодійним. Вони засунули в ящиках і на плоту їх переправляли через річку.

Спочатку директор відігрівав їх вдома, а потім відправив до зоопарку під Львів. Сьогодні в парку 12 місяців спокійно і затишно, але зовсім нелюдно. Тварини чекають на людей попри все. Для них спілкування з людьми – це також психотерапія.

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