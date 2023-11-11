Бойцы 65 ОМБр раскрыли детали легендарной операции Иксы, которая позволила освободить Работино

Они прокладывали путь на Работино, о котором ныне знает весь мир. Защитники из 65 бригады в начале лета смогли взять господствующую высоту, называемую Иксы, откуда и началось движение наших войск на Юг. Возле деоккупированного в августе села до сих пор идут ожесточенные бои, ведь враг не может смириться с его потерей.

Начало штурма враждебной позиции под названием Иксы, открывавшей путь на впоследствии освободившуюся деревню Работино, о которой ныне знает весь мир. Лето 2023 года, военные 65 бригады – готовятся к штурму.

Отряд россиян беззаботно шагал в свои окопы.

– Они шли меняться. Шли строевым порядком в две колонны. Мы не понимали, куда они идут, кто это такие. Связываемся с нашими летунами – те говорят, это не наши. Как начали стрелять по россиянам, они просто побежали кто куда, – вспоминает те события военнослужащий 65 ОМБр Артем.

Участник тех событий заместитель комбата на псевдо Полтава – профессиональный воин, был в составе миротворческого контингента в Ираке, сражался с россиянами на Донбассе во время АТО, впоследствии стал преподавателем военного ВУЗа, а ныне снова на передовой. Говорит, на Иксах все было не так просто, как может показаться. Господствующую высоту, даже после авиа- и артударов, оккупанты отдавать не собирались.

– Позиции Иксы мы взяли с пятой попытки. Там была очень плотная оборона и множество противотанковых средств. – рассказывает мужчина.

Россияне окопались в Запорожской области достаточно мощно. Наделали тайников.

– Прятались в лазы. Обычные окопы, а под ними лазы, надо внимательно смотреть, потому что едва одного не пропустили. Дальше уж когда пошли, там чем дальше, тем сильнее укрепления, сейчас на крайних позициях видны и бетонные доты, – говорит Артем.

Руководитель 65 бригады, участвовавшей в освобождении Работино, говорит – на этом отрезке россияне обильно кроют все вокруг артой. Но мы не отстаем.

Но оккупанты никак не могут смириться с потерей Работино. Враг здесь не только глубоко вкопался, но и вооружился до зубов и заминировал все, что только возможно.

– Когда наши штурмовали Харьковскую и Херсонскую область, то это совсем другая ситуация, через год они здесь накопали так. Весь участок Запорожской области очень плотно заминирован, – рассказывает Полтава.

Но и усмиряться россияне пока не собираются.

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