Бійці 65 ОМБр розкрили деталі легендарної операції Ікси, яка дозволила звільнити Роботине

Вони торували шлях на Роботине, про яке нині знає увесь світ. Захисники з 65 бригади на початку літа спромоглися взяти панівну висоту, що має назву Ікси, звідки й почався рух наших військ на Південь. Біля деокупованого у серпні села досі точаться запеклі бої, адже ворог не може змиритися із його втратою.

Початок штурму ворожої позиції під назвою Ікси, що відкривала шлях на згодом звільнене село Роботине, про яке нині знає весь світ. Літо 2023 року, військові 65 бригади – готуються до штурму.

Загін росіян безтурботно крокував у свої окопи.

– Вони йшли мінятися. Йшли, стройовим порядком у дві колони. Ми не розуміли, куди вони йдуть, хто це такі. Зв’язуємося з нашими літунами – ті кажуть, це не наші. Як почали стріляти по росіянах, вони просто побігли хто куди, – пригадує ті події військовослужбовець 65 ОМБр Артем.

Учасник тих подій заступник комбата на псевдо Полтава – професійний воїн, був у складі миротворчого контингенту в Іраку, бився з росіянами на Донбасі під час АТО, згодом став викладачем військового ВНЗ, а нині знову на передовій. Каже, на Іксах усе було не так просто, як може здатися. Панівну висоту, навіть після авіа- й артударів, окупанти віддавати не збиралися.

– Позиції Ікси ми взяли з п’ятої спроби. Там була дуже щільна оборона та багато протитанкових засобів. – розповідає чоловік.

Росіяни окопались у Запорізькій області доволі потужно. Наробили схованок.

– Ховалися в лази. Звичайні окопи, а під ними лази, треба уважно дивиться, бо ледь одного не пропустили. Далі вже коли пішли, там що далі, то сильніші укріплення, зараз на крайніх позиціях видно й бетонні доти, – каже Артем.

Очільник 65 бригади, що брала участь і в звільнені Роботиного, каже – на цьому відтинку росіяни рясно криють усе довкола артою. Але й ми не відстаємо.

Та окупанти ніяк не можуть змиритися із втратою Роботиного. Ворог тут не лише глибокого вкопався, а й озброївся до зубів та замінував усе, що тільки можливо.

– Коли наші штурмували Харківську та Херсонську області, це зовсім інакша була ситуація, за рік вони тут накопали так. Вся ділянка Запорізької області дуже щільно замінована, – розповідає Полтава.

Та й утихомирюватися росіяни поки не збираються.

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