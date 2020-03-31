Слишком много людей: во Львове начали штрафовать рынки за нарушение карантина
Во Львове правоохранители начали штрафовать злостных нарушителей правил карантина. Полномочия составлять админпротоколы получили также работники городского совета. Проверку начали с рынков и супермаркетов.
Ежедневно правоохранители контролируют продуктовые рынки. Люди должны быть в масках и перчатках, соблюдать дистанцию 2 метра и проводить дезинфекцию.
Если раньше, кроме продуктовых лавок, работали и другие отделы, то теперь все закрыто. Чаще всего на рынках нарушается количественное ограничение в 10 человек.
Супермаркеты работают по особому протоколу горсовета. Для соблюдения дистанции, расстояние от клиента к клиенту промаркировали красной линией. Продавцы в масках и перчатках, три раза в день рабочим меряют температуру.
Факты ICTV ранее писали о том, что из-за карантина в Украине в областях установили блокпосты и частично перекрыли движение.