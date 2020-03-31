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Факти / Відео / Україна

Забагато людей: у Львові почали штрафувати ринки за порушення карантину

У Львові правоохоронці почали штрафувати злісних порушників правил карантину. Повноваження складати адмінпротоколи отримали також працівники міської ради. Перевірку розпочали з ринків та супермаркетів.

Щодня правоохоронці контролюють продуктові ринки. Люди мають бути у масках та рукавичках, дотримуватися дистанції 2 метри та проводити дезінфекцію.

Якщо раніше, окрім продуктових яток, працювали й інші відділи, то тепер усе зачинено. Найчастіше на ринках порушується кількісне обмеження у 10 осіб.

Супермаркети працюють за особливим протоколом міськради. Для дотримання дистанції, відстань від клієнта до клієнта промаркували червоною лінією. Продавці у масках та рукавичках, тричі на день робітникам міряють температуру.

Факти ICTV раніше писали про те, що через карантин в Україні в областях встановили блокпости та частково перекрили рух.

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