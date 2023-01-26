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Больше тяжелое вооружение: мировые политики призывают усилить поддержку Украины!

Оксана Лотоцкая журналист программы Факты ICTV

Мировые лидеры придерживаются мнения, что президент РФ Владимир Путин не изменил планы и продолжает посягать на суверенитет Украины. Поэтому наша страна должна получить большее тяжелого вооружения от партнеров, чтобы отразить новое наступление, которое, очевидно, планируют российские захватчики.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецким журналистам заявил, что Украине нужно предоставить больше танков и другого оружия.

 

— Никто не знает, когда эта война закончится. Что мы знаем, так это, если вы хотите мира завтра, то должны поддержать Украину сегодня. Это звучит странно, но путь к миру лежит через поставки оружия, — отметил Йенс Столтенберг.

 

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич считает, что оружие для Украины – это главное условие возвращения мира в Европу.

 

— Украинский народ испытал ужасные страдания, и продолжает стойко и мужественно противостоять несправедливости. Пора платить счета. Мы в долгу перед Украиной и должны гарантировать ей фундаментальные права и европейское будущее. Мы будем рядом с Украиной столько, сколько нужно, – заявила Пейчинович-Бурич.

 

Со своей стороны Швеция призывает Евросоюз и другие страны мира предоставить Украине всю помощь, необходимую для победы.

Шведский министр иностранных дел Тобиас Биллстрем заявил, что сейчас нужно усиленно помогать Украине политически, финансово, гуманитарно и, конечно, военно. Глава шведского МИД считает, что переговоры с Россией можно будет вести только после ее поражения на поле боя.

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