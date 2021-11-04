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Марія Степанюк |

Возле Харькова взорвали здание 130-летнего завода фаянсовых изделий

Около Харькова взорвали Будянский фаянсовый завод. Снести здание XIX столетия решил новый собственник предприятия.

Корпус завода был шестиэтажным площадью 25 тыс. квадратов. Будут ли что-то строить на этом участке — пока неизвестно.

Во времена расцвета на фаянсовом заводе производили десятки миллионов изделий каждый год, здесь делали посуду для российского императора.

20 лет назад предприятие обанкротилось и закрылось. Сейчас его изделия можно увидеть в музеях Украины и мира.

Что известно о Будянском фаянсовом заводе?

В 1867 году Матвей Кузнецов основал фаянсовую фабрику в селе Байрак, которую через девять лет перенес в деревню Буды.

В 1894 г. на заводе было освоено производство фарфоровых изделий. Уже в следующем году там производилось более 1 тыс. образцов всевозможных предметов на сумму до 500 тыс. карбованцев в год. Тогда фабрика имела 2 141 работника.

К концу XIX века объем производства достиг 6,5 млн фаянсовых изделий в год, а в 70-х годах XX века завод производил около 80 млн фаянсовых изделий в год.

Вироби Будянського фаянсового заводу

Изделия Будянского фаянсового завода. Фото: Avito

После революции 1923 года завод был национализирован. Предприятие сменило несколько названий, пока с 1932 года его не стали именовать как Будянский фаянсовый завод.

Во время Второй мировой войны завод был разрушен и восстановлен полностью до 1953 года. После 1991 года он был акционирован.

В 2006 году Хозяйственный суд Харьковской области признал его банкротом. В том же году завод прекратил выпуск продукции.

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