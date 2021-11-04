Біля Харкова підірвали будівлю 130-річного заводу фаянсових виробів

Біля Харкова підірвали Будянський фаянсовий завод. Знести будівлю XIX століття вирішив новий власник підприємства.

Корпус заводу був шестиповерховий площею 25 тис. квадратів. Чи будуватимуть щось на цій ділянці – поки невідомо.

У часи розквіту на фаянсовому заводі виготовляли десятки мільйонів виробів щороку, тут робили посуд для російського імператора.

20 років тому підприємство збанкрутувало і закрилось. Нині його вироби можна побачити в музеях України і світу.

Що відомо про Будянський фаянсовий завод?

У 1867 році Матвій Кузнєцов заснував фаянсову фабрику у селі Байрак, яку через дев’ять років переніс до села Буди.

У 1894 році на заводі було освоєно виробництво порцелянових виробів. Вже наступного року там вироблялося понад 1 тис. зразків всіляких предметів на суму до 500 тис. карбованців на рік. Тоді фабрика мала 2 141 працівника.

До кінця XIX століття обсяг виробництва досяг 6,5 млн фаянсових виробів в рік, а в 70-х роках XX століття завод виготовляв близько 80 млн фаянсовий виробів в рік.

Після революції 1923 року завод націоналізували. Підприємство змінило кілька назв поки з 1932 року його не почали йменувати як Будянський фаянсовий завод.

Під час Другої світової війни завод зруйнували і відновили повністю до 1953 року. Після 1991 року його акціонували.

У 2006-му Господарський суд Харківської області визнав його банкрутом. Того ж року завод припинив випуск продукції.

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