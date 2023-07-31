Близко подлетать боятся: как бригада Эдельвейс отбивает у россиян жажду к полетам

Бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс научились бить по враждебным воздушным целям из всего возможного вооружения. Игла-1, Перун, Стингер, Мистраль и Стрела-10 – это арсенал, которым они прикрывают бригаду от вражеской авиации.

Кроме переносных противоракетных комплексов, эдельвейсы работают и на зенитной пушке советских времен ЗУ-23-2 – с нее сбивают российские беспилотники типа Ланцет и Орлан, так что вражеские пилоты даже не пытаются подлетать туда, где стоят украинские зенитчики. Ведь могут получить хорошую взбучку, – рассказывает командир зенитно-ракетной батареи с позывным Камень.

Командир батареи уверен: главное в их работе – это слаженность и взаимоподдержка. А еще внимательность, с которой воины спокойно и взвешенно ждут любой ошибки врага.

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