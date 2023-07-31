Близько підлітати бояться: як бригада Едельвейс відбиває у росіян жагу до польотів

Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс навчилися гатити по ворожих повітряних цілях з усього можливого озброєння. Ігла-1, Перун, Стінгер, Містраль та Стріла-10 – це той арсенал, яким вони прикривають бригаду від ворожої авіації.

Крім,переносних протиракетних комплексів, едельвейси працюють і на зенітній гарматі радянських часів ЗУ-23-2 – з неї збивають російські безпілотники типу Ланцет і Орлан, тож ворожі пілоти навіть не намагаються підлітати туди, де стоять українські зенітники. Адже можуть отримати добрячого відкоша, – розповідає командир зенітно-ракетної батареї на позивний Камінь.

Командир батареї певнить: головне у їхній роботі – це злагодженість і взаємопідтримка. А ще уважність, з якою воїни спокійно та виважено чекають на будь-яку похибку ворога.

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