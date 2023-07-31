Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан, вона продовжить виступати на чемпіонаті світу
Ксенія Павлишин, Журналістка Вікна. Новини

Близько підлітати бояться: як бригада Едельвейс відбиває у росіян жагу до польотів

Бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс навчилися гатити по ворожих повітряних цілях з усього можливого озброєння. Ігла-1, Перун, Стінгер, Містраль та Стріла-10 – це той арсенал, яким вони прикривають бригаду від ворожої авіації.

Крім,переносних протиракетних комплексів, едельвейси працюють і на зенітній гарматі радянських часів ЗУ-23-2 – з неї збивають російські безпілотники типу Ланцет і Орлан, тож ворожі пілоти навіть не намагаються підлітати туди, де стоять українські зенітники. Адже можуть отримати добрячого відкоша, – розповідає командир зенітно-ракетної батареї на позивний Камінь.

Командир батареї певнить: головне у їхній роботі – це злагодженість і взаємопідтримка. А ще уважність, з якою воїни спокійно та виважено чекають на будь-яку похибку ворога.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
В Україні з’являться помічники ветеранів: що відомо про вакансії, умови та обов’язки
Військові ЗСУ
Гірка втрата: під Бахмутом загинув декоратор-постановник проєктів телеканалу СТБ
Близько підлітати бояться: як бригада Едельвейс відбиває у росіян жагу до польотів
Росіяни заполонили дороги з Криму в РФ: як це заважає ЗС РФ відбивати наступ ЗСУ
кримський міст
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи
Близько підлітати бояться: як бригада Едельвейс відбиває у росіян жагу до польотів
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці
Близько підлітати бояться: як бригада Едельвейс відбиває у росіян жагу до польотів
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Близько підлітати бояться: як бригада Едельвейс відбиває у росіян жагу до польотів
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Близько підлітати бояться: як бригада Едельвейс відбиває у росіян жагу до польотів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь