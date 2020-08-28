BMW Dixi и москвич-кабриолет: музей ретро-автомобилей в Днепре

В Днепре коллекционер винтажных машин открыл двери музея ретро-автомобилей. Здесь каждая вторая модель на ходу и с уникальной историей. Семейное хобби мужчина превратил в дело жизни.

Выставлять на продажу не одну из моделей не собирается.

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В трех залах музея полтысячи экземпляров: первый чешский спорткар, мотоколяски, легендарные олдкары и эксклюзивные мотоциклы времен Второй Мировой. Настоящее украшение экспозиции — BMW Dixi.

В соседнем зале среди винтажных опелей москвич-кабриолет. Таких остались единицы, машина аутентичная и до сих пор на ходу.

На восстановление одного автомобиля уходят годы и тысячи долларов. Над каждым работают несколько реставраторов.

А днепровские инженеры преодолели 800 километров на Таврии, которую превратили в электромобиль. Это не первый переоборудованный энтузиастами автомобиль, однако едва ли не самый интересный.

Адаптировали машину в течение двух лет, а потратили на это более $5 тыс. Результатом изобретатели довольны — только одна остановка на дозарядку.