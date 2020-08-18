Дешево и экологично. В Днепре энтузиасты превратили Таврию в электромобиль

Днепровские инженеры преодолели 800 километров на Таврии, которую превратили в электромобиль. Это не первый переоборудованный энтузиастами автомобиль, однако едва ли не самый интересный.

Адаптировали машину в течение двух лет, а потратили на это более $5 тыс. Результатом изобретатели довольны — только одна остановка на дозарядку.

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Новый двигатель украинского производства и портативный пауербенк на колесах — и старушка Таврия стала электромобилем. Проверили авто в дороге с Днепра до Азовского побережья — 350 километров преодолели за шесть часов. На зарядку потратили всего 29 грн.

Экспериментировали над машиной прямо в гараже. Говорят, что неоднократно переделывали элементы и добавляли детали. Но уже с первых попыток технические характеристики удовлетворяли инженеров. Скорость электромобиля — до 120 км/ч.

После первого серьезного тест-драйва в поездке в Берлин ребята существенно усовершенствовали свое детище. На все переделки ушло два года.

Фактически от Таврии здесь остался разве что каркас. В машине нет выхлопной, радиатора и бензобака. Но главное — электрокар не загрязняет окружающую среду, а работает тише машины.

Еще одно преимущество — авто дешевое в обслуживании. А отбить вложенные в переработку деньги можно уже через год. Стоять в гараже электрокар точно не будет — уверяют путешественники.

На Николаевщине пенсионер сделал электромобиль из дивана

Николаевский пенсионер сделал электромобиль из мусора. В ход пошла фанера от старого дивана и ящика из-под электрического пианино. Из магазина в машине только двигатели и аккумуляторы.

Богдан Адамович — учитель физики, руководил школьным кружком юного техника. Его ученики получали призы за механические разработки. На пенсии мужчина решил сделать что-то для себя.

Большинство деталей переделанные из мусора. Оригинальные только два двигателя и гелиевые аккумуляторы. На них можно проехать 25 км со скоростью 20 км/ч.

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