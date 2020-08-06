Как музеи Украины возвращают украденные нацистами и россиянами шедевры

Во время войн, в том числе и той, что проходит сейчас в Украине, оккупанты часто вывозят к себе художественные ценности. Более 70 лет назад музее грабили нацисты, а теперь – россияне.

После окончания боевых действий работники музеев время от времени пытаются возвращать шедевры на Родину. Однако эксперты признаются, что делать это крайне сложно. Ведь многие из них находятся в частных коллекциях по всему миру.

Иногда владельцы понимают ценность возвращения художественных изделий в Украине, а другие пытаются на этом нажить большие деньги.

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Немало шедевров специалисты находят на аукционах или в музеях мира. В частности несколько картин есть в Польше. Чтобы вернуть их на Родину поляки предлагают обмен, ведь они во время Второй мировой войны пострадали не меньше нас. Поэтому просят отдать и их произведения, которые находятся в украинских музеях.

С другой стороны, эксперты признаются, что процесс возвращения картин был бы намного проще, если бы была поддержка власти.

А пока они продолжают мониторить сайты аукционов и договариваться с владельцами частных коллекций о возвращении разграбленных художественных шедевров в Украине.

Также в Валенсии в Испании неудачно отреставрировали картину Непорочное зачатие художника Бартоломе Эстебана Мурильо. Картина относится к эпохе барокко.