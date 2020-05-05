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Boeing разработала первый боевой беспилотник — характеристики

Компания Boeing разработала свой первый боевой беспилотник.

Его сконструировали в австралийском подразделении компании. Австралия и стала главным инвестором, в частности, правительство вложило в беспилотник более 25 млн долларов. Дрон может атаковать противника или использоваться как цель для прикрытия истребителей. Boeing сообщила, что программное обеспечение дрона позволит ему летать самостоятельно, либо в сопровождении пилотируемого самолета. Дальность полета — более 3,5 тыс. километров.

Факты ICTV ранее писали о том, как прошел первый полет Boeing 777X в США.

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