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Boeing розробила перший бойовий безпілотник – характеристики

Компанія Boeing розробила свій перший бойовий безпілотник.

Його сконструювали в австралійському підрозділі компанії. Австралія і стала головним інвестором, зокрема, уряд вклав у безпілотник понад 25 млн доларів. Дрон може атакувати противника або використовуватися як ціль для прикриття винищувачів. Boeing повідомила, що програмне забезпечення дрона дозволить йому літати самостійно, або в супроводі пілотованого літака. Дальність польоту – понад 3,5 тис. кілометрів.

Факти ICTV раніше писали про те, як пройшов перший політ Boeing 777X у США.

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