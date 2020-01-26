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Как прошел первый полет Boeing 777X в США

В США состоялся первый полет широкофюзеляжного Boeing 777X. Первый полет состоялся удачно – говорят пилоты. Накануне самолет не поднимали в воздух из-за плохой погоды. Вообще его полет планировали еще в середине прошлого года, однако отложили из-за проблем с новым двигателем и крыльями.

Boeing впервые поставил на такой большой самолет только два двигателя. Инженеры уверяют Boeing 777X очень эффективный с точки зрения расхода топлива. Это самый большой и экономный самолет на планете.

Факты ICTV ранее писали о том, как сделать полеты дешевле.

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