Как прошел первый полет Boeing 777X в США
В США состоялся первый полет широкофюзеляжного Boeing 777X. Первый полет состоялся удачно – говорят пилоты. Накануне самолет не поднимали в воздух из-за плохой погоды. Вообще его полет планировали еще в середине прошлого года, однако отложили из-за проблем с новым двигателем и крыльями.
Boeing впервые поставил на такой большой самолет только два двигателя. Инженеры уверяют Boeing 777X очень эффективный с точки зрения расхода топлива. Это самый большой и экономный самолет на планете.
Факты ICTV ранее писали о том, как сделать полеты дешевле.
2020-01-26Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.