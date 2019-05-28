Бойові навчання в Азовському морі: як українці випробували катери і авіацію
Українські військові провели бойові навчання в Азовському морі.
До навчань були залучені екіпажі малих броньованих катерів “Кременчук” та “Лубни”, які у знаходяться у складі операції об’єднаних сил.
Маневри відбулися з артилерійськими стрільбами. З повітря дії катерів підтримувала авіація.
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Силовики відпрацювали атаку на морську ціль, а також протиповітряну оборону і зв’язок.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові кораблі та авіація атакували три українські військові судна, що прямували з Одеси до Маріуполя.
2019-05-28Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.