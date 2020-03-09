Боевики обстреляли дома жителей Верхнеторецкого кумулятивными снарядами
Запрет для прессы на Донбассе. Бригада, в грузовик которой террористические войска попали с противотанкового ракетного комплекса, вдруг закрылась для журналистов. После попадания ракеты в районе опытного, один военный погиб, еще трое ранены.
9 марта боевики сбросили на санитарный автомобиль две гранаты. Произошло это на Приазовье, никто не пострадал.
А 8 марта вечером террористические войска атаковали дома мирных жителей в Верхнеторецком. На месте удалось побывать нашему корреспонденту Владимиру Михайлову.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие хитрости использует враг во время атак на ВСУ.
2020-03-09
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