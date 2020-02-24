Провокации на передовой: какие хитрости использует враг во время атак на ВСУ

Под Мариуполем враг продолжает коварно обстреливать украинские позиции, в том числе с помощью ударных беспилотников. Их изготавливают из дешевых китайских квадрокоптеров, устанавливая на летальные аппараты гранаты.

Подлость такого обстрела в том, что сначала беспилотник летит на большой высоте – до 300 метров. Если есть ветер, то услышать и засечь его довольно трудно. Затем резко снижается и уже с высоты 20-30 метров прицельно сбрасывает гранату.

Также противник проводит провокационные обстрелы из стрелкового оружия, довольно часто с использованием трассирующих патронов, чтобы спровоцировать нас на открытие огня в ответ. И потом нас уже выставлять агрессорами и нарушителями режима прекращения огня.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что враг на передовой выманивает бойцов ВСУ из окопов и стреляет по собственным позициям.

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