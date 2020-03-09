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Факти / Відео / Україна

Бойовики обстріляли будинки жителів Верхньоторецького кумулятивними снарядами

Заборона для преси на Донбасі. Бригада, у вантажівку якої терористичні війська влучили з протитанкового ракетного комплексу, раптом зачинилась для журналістів. Після влучання ракети в районі Опитного, один військовий загинув, ще троє поранені.

9 березня бойовики скинули на санітарний автомобіль дві гранати. Сталося це на Приазов’ї, ніхто не постраждав.

А 8 березня ввечері терористичні війська атакували будинки мирних жителів у Верхньоторецькому. На місці вдалося побувати нашому кореспонденту Володимиру Михайлову.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які хитрощі використовує ворог під час атак на ЗСУ.

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