Боевики ударили из минометов по домам мирных жителей Луганской области

Атака российских боевиков по мирных жителях Донбасса продолжается. Утром 9 апреля оккупанты обстреляли жилые дома хутора Вольный, что входит в поселок Золотое-4 на Луганщине. Один из снарядов влетел во двор женщины, которая занимается стариками и маломобильными соседями.

Штаб ООС сообщил об обстреле дома из гранатомета. Жизнь женщины спасли буквально 10 минут. Она поехала за продуктами в магазин, когда российские боевики открыли огонь по ее дому. В общем 9 апреля Луганщина была в эпицентре боевых действий. На этом участке фронта в результате обстрелов погиб один украинский армеец. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, украинские военные опубликовали видео с уничтожением техники российских вооруженных формирований на Донбассе.

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