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Факти / Відео / Україна

Бойовики вдарили з мінометів по будинках мирних мешканців на Луганщині

Атака російських бойовиків на мирних жителів Донбасу триває. Зранку 9 квітня окупанти обстріляли житлові будинки хутора Вільний, що входить у селище Золоте-4 на Луганщині. Один зі снарядів влетів у подвір’я жінки, яка опікується старенькими та маломобільними сусідами.

Штаб ООС повідомив про обстріл будинку з гранатомета. Життя жінки врятували буквально 10 хвилин. Вона поїхала за продуктами у магазин, коли російські бойовики відкрили вогонь по її будинку. Загалом 9 квітня Луганщина була в епіцентрі бойових дій. На цій ділянці фронту внаслідок обстрілів загинув один український армієць. Докладніше у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, українські військові опублікували відео зі знищенням техніки російських збройних формувань на Донбасі.

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