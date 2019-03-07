Бразильский карнавал: программа празднования и регламент соревнований

В Рио-де-Жанейро продолжается одно из самых ярких зрелищ в мире – ежегодный карнавал. В течение недели миллионы танцовщиков в пестрых костюмах и с не менее ярким реквизитом выступают на так называемом самбадроме.

Традиционно программа празднования делится на две части: народная – для любителей и официальная часть – соревнования лучших школ самбы. В этом году в танцевальных мероприятиях примут участие около 7 млн. человек.

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В Бразилии – 12 главных танцевальных школ. И каждая готовит яркую тематическую платформу. Ежедневно на самбадроме вместе с платформой движутся танцовщики в невероятных костюмах. Выступление оценивают 40 членов жюри по четырем критериям – хореография, атмосфера, организация и пение. Победителя объявляют в конце карнавала.

На карнавал съехалось более 1,5 млн. туристов. В течение недели Рио-де-Жанейро превращается в сплошную вечеринку, где прямо на улицах все танцуют и поют. Карнавал в Рио продлится до 9 марта.

К слову, Факты ICTV рассказывали о карнавале в Рио-де-Жанейро 2018.

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