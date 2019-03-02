Карнавал в Бразилии стартовал: 7 млн участников и соревнования по самбо

В Бразилии официально начался карнавал.

Символический ключ от города передали так называемому Королю Хаоса, поэтому стартовали национальные гуляния. Фестиваль продлится до начала Поста.

В конце будет традиционное соревнование между танцевальными школами самбы. В этом году частью карнавала станут почти 7 миллионов участников, полтора из которых – туристы. Самые яркие парады танцоров проходят в Рио и на северо-востоке Бразилии.

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К слову, в Бразилии нашли аборигенов, которые никогда не контактировали с цивилизацией.

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