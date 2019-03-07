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Бразильський карнавал: програма святкування та регламент змагань

У Ріо-де-Жанейро триває одне з найяскравіших видовищ у світі – щорічний карнавал. Протягом тижня мільйони танцівників у строкатих костюмах та з не менш яскравим реквізитом виступають на так званому самбадромі.

Традиційно програма святкування ділиться на дві частини: народна – для любителів та офіційна частина – змагання найкращих шкіл самби. Цього року в танцювальних заходах візьме участь близько 7 млн. чоловік.

Читайте: Карнавал у Бразилії стартував: 7 млн учасників та змагання з самби

У Бразилії – 12 головних танцювальних шкіл. І кожна готує яскраву тематичну платформу. Щодня самбадромом разом із платформою рухаються танцівники у неймовірних костюмах. Виступ оцінюють 40 членів жюрі за чотирма критеріями – хореографія, атмосфера, організація та спів. Переможця оголошують наприкінці карнавалу.

На карнавал з’їхалося понад 1,5 млн. туристів. Упродовж тижня Ріо-де-Жанейро перетворюється на суцільну вечірку, де просто на вулицях всі танцюють і співають. Карнавал у Ріо триватиме до 9 березня.

До слова, Факти ICTV розповідали про карнавал в Ріо-де-Жанейро 2018.

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