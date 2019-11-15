Бренд одежды Интертоп создал коллекцию футболок к Олимпиаде 2020

Украинский бренд одежды Интертоп создал спортивных болельщиков коллекцию футболок с оригинальными рисунками. Каждое изделие наделено спортивными эмоциями и самым главным – верой в победу.

Мишени, ринг и боксеры – каждая иллюстрация будет на одежде эксклюзивной коллекции Олимпиада 2020. Для создания шедевра художники работают неделями. Некоторым удается достичь желаемого результата за час.

Часы просмотров спортивных соревнований, более тысячи исписанных листов бумаги и сотни часов за компьютером. Все для того, чтобы создать эмоциональный эскиз. Лишь после окончательного движения художника и переноса произведения на ткань появляется целая коллекция футболок украинского бренда Интертоп для болельщиков украинских олимпийцев, которые готовятся к главным соревнованиям планеты в Токио в следующем году.

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О стоимости одежды не говорят. Коллекция включает 16 видов белых футболок с иллюстрациями восьми видов спорта и трезубцем на спине. С каждой проданной единицы в Национальный олимпийский комитет Украины будет поступать процент, какой именно – секрет.

На полках Интертопа коллекция футболок для болельщиков появится в начале марта 2019 года, а пока несколько изделий эксклюзивной одежды получили только спортсмены Национального олимпийского комитета Украины.

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