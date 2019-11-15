Бренд одягу Інтертоп створив колекцію футболок до Олімпіади 2020

Український бренд одягу Інтертоп створив для спортивних вболівальників колекцію футболок з оригінальними малюнками. Кожен виріб наділений спортивними емоціями та найголовнішим – вірою в перемогу.

Мішені, ринг та боксери – кожна ілюстрація буде на одягу ексклюзивної колекції Олімпіада 2020. Для створення шедевру художники працюють тижнями. Декому вдається досягти бажаного результату за годину.

Години переглядів спортивних змагань, понад тисяча змальованих аркушів паперу та сотні годин за комп’ютером. Усе для того, аби створити емоційний ескіз. Лише після остаточного руху художника та перенесення витвору на тканину з’являється ціла колекція футболок українського бренду Інтертоп для вболівальників українських олімпійців, які готуються до головних змагань планети в Токіо наступного року.

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Про вартість одягу не кажуть. Колекція включає 16 видів білих футболок з ілюстраціями восьми видів спорту і тризубом на спині. З кожної проданої одиниці в Національний олімпійський комітет України буде надходити відсоток, який самий – секрет.

На поличках Інтертопу колекція футболок для вболівальників з’явиться на початку березня 2019 року, а поки декілька виробів ексклюзивного одягу отримали лише спортсмени Національного олімпійського комітету України.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Роналду презентував колекцію спідньої білизни у стилі супергероїв.

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