Британский спецназ в рядах ВСУ: фейки боевиков на Донбассе

На Востоке страны ситуация остается напряженной. Эпицентр противостояния Луганское направление. В основном боевые действия возобновляются с заходом солнца.

Параллельно с настоящими боевыми действиями идет другая война – информационная. Сегодня спикеры боевиков отправили на фронт в состав ВСУ британский спецназ. Накануне в бригаду Черных запорожцев в этом районе вблизи Дебальцево якобы присоединились норвежские наемники.

Но на такую ​​примитивную ложь в украинской армии реагируют с иронией и прекрасно понимают, на кого рассчитана эта ерунда. Кремль традиционно пугает оккупированное население Донбасса натовским сапогом.

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К слову, всю прошлую неделю российская пресса анонсировала масштабное наступление Вооруженных сил Украины на оккупированные Кремлем территории Донбасса. Армейцы отмечают, они и без российской пропаганды всегда в полной боевой готовности.

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