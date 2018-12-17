Всегда в полной боевой готовности: ВСУ о ситуации на Донбассе

Всю прошлую неделю российская пресса анонсировала масштабное наступление Вооруженных сил Украины на оккупированные Кремлем территории Донбасса. Армейцы отмечают, они и без российской пропаганды всегда в полной боевой готовности.

Пехота на позициях чувствует огневую поддержку, видит ее и враг. Поэтому последние несколько дней на этом участке фронта вблизи оккупированного Дебальцево относительное затишье.

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Недавно бойцы в серой зоне установили национальный флаг, как символ того, что Донбасс – это Украина.

Напомним, на КПП с оккупированной зоной сейчас огромные очереди.

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