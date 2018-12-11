Яйца по 40 грн и запугивания химатакой: жизнь и цены в ОРДЛО
Фейковые выборы прошли, и наступила реальность – на оккупированных территориях цены на продовольствие снова значительно возросло.
Десяток яиц – 40 гривен, килограмм сахара – 25. Дорожает хлеб, из магазинов исчезает мука. К тому же Россия анонсировала повышение стоимости горючего с Нового года.
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Социальные сети взорвались недовольством. А террористы, чтобы усмирит возмущенных людей, снова прибегли к запугиванию большой войной с Украиной и химической атакой под Мариуполем.
Напомним, на КПП с оккупированной зоной сейчас огромные очереди.
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2018-12-11
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