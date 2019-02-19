Британцы разработали космического охотника

Исследование космоса под большой угрозой. На орбите собралось опасное количество мусора – 7 миллионов килограммов и каждая деталь хлама может пробить корпус космической станции или спутника.

Сейчас ученые мощных космических государств разрабатывают технологии для очистки орбиты, но ни один проект пока пользы не принес. Так, сейчас все внимание приковано к британцам, где разработали новый аппарат – охотника на космический металлолом.

Для этого используют гарпун, который летит к цели со скоростью 20 метров в секунду. Точность обеспечивают камеры на борту корабля. Стрелы изготовлены из сверхпрочного сплава, чтобы пробивать металлические пластины, которые вращаются на орбите.

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После того как охотник на космический мусор поймал добычу, корабль отправляется вниз – к земле – и в верхних слоях атмосферы сгорает и сам аппарат, и пойманный на орбите хлам.

К слову, сегодня, 19 февраля у украинцев есть возможность увидеть так называемое Суперлуние.

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