ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android

Британцы разработали космического охотника

Исследование космоса под большой угрозой. На орбите собралось опасное количество мусора – 7 миллионов килограммов и каждая деталь хлама может пробить корпус космической станции или спутника.

Сейчас ученые мощных космических государств разрабатывают технологии для очистки орбиты, но ни один проект пока пользы не принес. Так, сейчас все внимание приковано к британцам, где разработали новый аппарат – охотника на космический металлолом.

Для этого используют гарпун, который летит к цели со скоростью 20 метров в секунду. Точность обеспечивают камеры на борту корабля. Стрелы изготовлены из сверхпрочного сплава, чтобы пробивать металлические пластины, которые вращаются на орбите.

Читайте: NASA рассказало, когда планирует доставить людей на Луну

После того как охотник на космический мусор поймал добычу, корабль отправляется вниз – к земле – и в верхних слоях атмосферы сгорает и сам аппарат, и пойманный на орбите хлам.

К слову, сегодня, 19 февраля у украинцев есть возможность увидеть так называемое Суперлуние.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как будет выглядеть Земля через 250 млн лет
Конец света 1 февраля 2019 отменяется: астероид уже улетел
На Землю надвигается магнитная буря. Накроет на два дня
Зонд New Horizons передал на Землю новое фото
Кровавое лунное затмение – самые зрелищные фото
На Луне впервые проросли семена
Появилось видео посадки на обратную сторону Луны
Обратная сторона Луны: уникальные панорамные снимки

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка