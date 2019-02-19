Британці розробили космічного мисливця

Дослідження космосу під великою загрозою. На орбіті зібралася небезпечна кількість сміття – 7 мільйонів кілограмів і кожна деталь непотребу може пробити корпус космічної станції чи супутника.

Нині науковці потужних космічних держав розробляють технології для очищення орбіти, але жоден проект поки користі не приніс. Тож, нині вся увага прикута до британців, де розробили новий апарат – мисливця на космічний брухт.

Для цього використовують гарпун, який летить до цілі зі швидкістю 20 метрів за секунду. Точність забезпечують камери на борту корабля. Стріли виготовлені з надміцного сплаву, щоб пробивати металічні пластини, які обертаються на орбіті.

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Після того як мисливець на космічне сміття спіймав здобич, корабель вирушає вниз – до землі – і у верхніх шарах атмосфери згоряє і сам апарат, і спійманий на орбіті брухт.

До слова, сьогодні, 19 лютого в українців є можливість побачити так званий Супермісяць.

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