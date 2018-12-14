Строят два года! Полигон Широкий лан в центре скандала из-за казарм

Полигон Широкий лан – снова в центре скандала. Там уже 2 года никак не достроят современные казармы – хотя обещали справиться за полгода.

Проблема в том, что первого подрядчика Министерство обороны обвинило в диверсии, фирма обанкротилась и фигурирует в уголовных делах.

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Новый подрядчик из Днепра нанял рабочих со всей страны. Сто человек сейчас одновременно работают на всех казармах, чтобы в марте сдать их под ключ. Министерство обороны уже заплатило 120 млн. грн.

В то же время военные строители спецслужбы транспорта качественно и в срок возвели 8 тыс. квадратных метров плаца, баскетбольную и волейбольную площадки, тренажеры и футбольное поле с искусственной травой. И все это за три месяца. При этом использование военного подразделения вместо частного подрядчика сэкономило министерству обороны 5 млн. грн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что полигон в Подгорцах начали готовить к закрытию.

Опубликовано Декабрь, 14 в 19:55



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