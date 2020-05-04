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Буковель, Трускавец или Ужгород: что посмотреть, цены и условия в гостиницах

Пандемия коронавируса существенно изменила планы украинцев на летний отдых. Поехать за границу не известно когда удастся, и удастся ли вообще этим летом. Авиасообщение закрыто, а эксперты говорят, что восстановят его еще не скоро. Вся надежда на отечественный туризм.

Одно из главных направлений отдыха для украинцев дома — это Западная Украина. В самом горном курорте в Украине — Буковеле, на лето уже забронировано 20% жилья. Это как эконом варианты, так и VIP-коттеджи. Стоимость проживания за номер колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, из-за карантина в Италии и Франции граждан призывают не ехать на отдых в другие страны.

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