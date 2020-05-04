Буковель, Трускавець чи Ужгород: що подивитися, ціни та умови у готелях

Пандемія коронавірусу суттєво змінила плани українців на літній відпочинок. Поїхати за кордон не відомо коли вдасться і чи вдасться взагалі цього літа. Авіасполучення закрите, а експерти кажуть, що відновлять його ще не скоро. Вся надія на вітчизняний туризм.

Один з головних напрямків відпочинку для українців вдома – це Західна Україна. У найбільшому гірському курорті в Україні – Буковелі на літо вже заброньовано 20% житла. Це як економ варіанти, так і VIP-котеджі. Вартість проживання за номер коливається від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, через карантин в Італії і Франції громадян закликають не їхати на відпочинок в інші країни.

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