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Буллинг в Харькове: ученице не дали торт, потому что мама не сдала деньги

В Харькове школьники и взрослые фактически затравили ребенка из-за куска торта. Шестиклассники праздновали окончание четверти.

Одну из учениц не угостили тортом, потому что ее родители не сдают деньги на нужды класса, так заявили представители так называемой родительской тройки, которые и принесли на праздник сладости.

По словам матери, девочка попросилась домой, однако учительница ее не отпустила, зато поставила у доски. Вступились за ребенка только несколько одноклассниц.

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Известным факт сделал коллега учительницы. После огласки, классного руководителя отстранили от обязанностей, а родителям предложили отменить родительские тройки. Но ситуации это не исправит – ведь теперь школьница начала получать письма с оскорблениями – виновной родители одноклассников считают маму, которая вроде бы не сдавала деньги.

Факты ICTV подробнее узнали о причинах буллинга и том, как с этим бороться.

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