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Салон красоты и роботокласс – современные села Черкасской области

Опорная школа с интерактивными досками, компьютерами и собственным роботокласом, свое предприятие по производству брекетов, которыми здесь обогревают социальные учреждения Степанецкой общины.

А еще салон красоты, тренажеры, детские площадки и амбициозные планы иметь собственный мини-завод по производству асфальта. Все это селам удалось лишь за девять месяцев после объединения.

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В единую общину объединились 17 населенных пунктов, это более пяти тысяч человек. К слиянию бюджет общины был чуть более 9 миллионов. Сейчас вырос до более 80 миллионов.

Напомним, на Волыни горят торфяники. Огонь повредил десятки гектаров травы и леса. Возгорание сейчас тушат на территории 7 гектаров в Маневичском районе.

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