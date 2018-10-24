Булінг у Харкові: учениці не дали торт, бо мама не здала гроші

У Харкові школярі та дорослі фактично зацькували дитину через шматок торту. Шестикласники святкували закінчення чверті.

Одну з учениць не пригостили тортом, бо її батьки не здають гроші на потреби класу, так заявили представники так званої батьківської трійки, які й принесли на свято солодощі.

За словами матері, дівчинка попросилася додому, однак вчителька її не відпустила, натомість поставила біля дошки. Заступилися за дитину лише кілька однокласниць.

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Відомим факт зробив колега вчительки. Після розголосу, класного керівника відсторонили від обов’язків, а батькам запропонували скасувати батьківські трійки. Та ситуації це не виправить – адже тепер школярка почала отримувати листи з образами – винною батьки однокласників вважають маму, яка начебто не здавала гроші.

Факти ICTV докладніше дізналися про причини булінгу і те, як з цим боротися.

Опубліковано Жовтень, 24 в 12:05



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