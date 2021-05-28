По состоянию на утро 28 мая на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Так, неподалеку от Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов, а возле Водяного — еще и из гранатометов.

Вблизи Гранитного российские наемники совершили обстрел из пулеметов.

Также в этом направлении по украинским позициям из БПЛА были сброшены два выстрела ВОГ-17.

Кроме того, около Песков боевики применили стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил пулевое ранение.

Ему сразу оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

В то же время на обстрелы противника наши бойцы открывали ответный огонь.

Дополняется….