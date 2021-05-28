По состоянию на утро 28 мая на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.
Так, неподалеку от Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов, а возле Водяного — еще и из гранатометов.
Вблизи Гранитного российские наемники совершили обстрел из пулеметов.
Также в этом направлении по украинским позициям из БПЛА были сброшены два выстрела ВОГ-17.
Кроме того, около Песков боевики применили стрелковое оружие.
Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил пулевое ранение.
Ему сразу оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.
Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.
В то же время на обстрелы противника наши бойцы открывали ответный огонь.
Дополняется….